Siirt'te minibüs sürücüsü, aracına çarpan motosikletliye saldırdı

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Olay, dün öğled
Çarpmanın ardından minibüs sürücüsü İ.E. tepki göstererek, araçtan inip Murat Orhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E., Orhan'ın burnuna kafa atıp yaraladı. Çevredekiler araya girip sürücüyü uzaklaştırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Orhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kontrolünde, burnunda kırık tespit edilen Murat Orhan, darp raporu alıp sürücü hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)