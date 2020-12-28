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Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Siirt’te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye ceza kesildi

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Siirt’te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye ceza kesildi
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Siirt’te son bir ay içerisinde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye para cezası uygulandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta ve AVM olmak üzere bin 272 iş yerini kontrol etti. Ekipler, son 24 saatte yaptıkları denetimlerde 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 10 bin 231 lira para cezası kesti. İzolasyon ihlali yapan 4 kişi ise yurda yerleştirildi. İl genelinde koronavirüs salgınına karşı denetimlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi.

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