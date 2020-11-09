Siirt'te korkutan yangın, ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Muhammet Süleyman’a ait evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Muhammet Süleyman'ın haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.