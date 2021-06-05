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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Siirt'te korkunç kaza! 2 ölü, 7 yaralı

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Siirt'te korkunç kaza! 2 ölü, 7 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Oğuz idaresindeki 56 AAG 346 plakalı kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Musa Koçak'ın kullandığı 56 AD 184 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Oğuz ve Koçak ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emine ve Nefise Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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