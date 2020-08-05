MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt’te kayıp 2 çocuk bulundu
GeriGündem Siirt’te kayıp 2 çocuk bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 20:56,Son Güncelleme:

Siirt’te kayıp 2 çocuk bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siirt’te kayıp 2 çocuk bulundu
Abone Olgoogle-news

Siirt'in Baykan ilçesinde hayvan otlatmak için evden çıkan Ö.K. ve U.Y. gece eve dönmeyince jandarmaya haber verildi. Ekiplerin çalışmasıyla kayıp 2 çocuk 1 gün sonra bulunarak ailelerine teslim edildi.

Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde yaşayan Ö.K. ve U.Y. 4 Ağustos'ta öğle saatlerinde hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Gece eve dönmeyen yakınları, çocukların bulunması için jandarmaya haber verdi. Jandarma, köye 1 Jandarma İç Güvenlik Timi (JİG), 2 güvenlik korucusu timi ve drone göndererek arama çalışmalarına başladı. Ertesi gün, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla arama alanı genişletildi. Kayıp çocuklar akşam saatlerinde Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle