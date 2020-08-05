Siirt’te kayıp 2 çocuk bulundu

Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde yaşayan Ö.K. ve U.Y. 4 Ağustos'ta öğle saatlerinde hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Gece eve dönmeyen yakınları, çocukların bulunması için jandarmaya haber verdi. Jandarma, köye 1 Jandarma İç Güvenlik Timi (JİG), 2 güvenlik korucusu timi ve drone göndererek arama çalışmalarına başladı. Ertesi gün, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla arama alanı genişletildi. Kayıp çocuklar akşam saatlerinde Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.