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Siirt'te kaybolan keçilerini aramaya gitmişti! Ölü bulundu

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#Siirt#Şirvan#Kayıp
Siirtte kaybolan keçilerini aramaya gitmişti Ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 12:42

Siirt’in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan kalp hastası Mehmet Sıddık Bağız’ın (68) cansız bedeni bulundu.

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Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Tatlıpayam köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan keçilerini aramak için evinde çıkan kalp hastası Mehmet Sıddık Bağız’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik korucuların da katılımıyla 9 saat süren arama çalışmalarında, köyün yakınlarındaki kırsalda Bağız’ın cansız bedeni bulundu. Bağız’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Siirt#Şirvan#Kayıp

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