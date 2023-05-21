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Siirt'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

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#Siirt#Trafik Kazası#Kaza
Siirtte kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2si çocuk 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 14:27

Siirt'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt Kurtalan kara yolu Ford Kavşağı’nda meydana geldi. H.B. yönetimindeki 33 AJS 468 plakalı kamyonet ile M.Y. iradesindeki 77 BN 978 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirtte kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2si çocuk 7 yaralı

Kazada bazıları sıkıştıkları araçlardan ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan 2’si çocuk 7 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Siirtte kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2si çocuk 7 yaralı

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#Siirt#Trafik Kazası#Kaza

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