Siirt'te kadın cinayeti! Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

#Kadın Cinayeti#Siirt#Gülhan Börülce
Siirtte kadın cinayeti Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 13:20

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Börülce’nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.

