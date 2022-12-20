Siirt'te inşaatta göçük meydana geldi: 3 yaşındaki Furkan hayatını kaybetti

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Olay, akşam saatlerinde Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gülburnu köyünde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın merdiven kısmında göçük oluştu. Bu sırada orada olan Furkan ile ablası Beritan Dündar, göçük altında kalarak ağır yaralandı. Göçük altından çıkarılan Furkan ve ablası, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan ablası Beritan ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük Furkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.