Siirt'te, hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Şirvan'a bağlı Kapılı köyünde, 21 Ocak günü N.P.'nin 5 küçükbaş hayvanını çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, hayvan hırsızlığına karıştıkları tespit edilen İ.C., F.C., S.C., S.T. ve M.S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.C., F.C., S.C. ile S.T. tutuklanırken, M.S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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