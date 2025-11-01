×
Siirt'te hamile eşini ve amcasını öldürüp annesi ve akrabalarını yaralamıştı! Aile katliamını anlattı: 'Hatırlamıyorum'

#Siirt#Aile Katliamı#Madde Bağımlılığı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, tabancayla hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı’yı öldürüp, annesi Mualla Arı, amcası Fikret Arı ve yengesi Nurşen Arı’yı yaralayan Onur Arı tutuklandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Arı'nın ifadesinde, "Hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Onur Arı, henüz bilinmeyen nedenle 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı’ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Mine Arı ile Özgür Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Mine Arı ile Özgür Arı’nın cenazeleri de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Konakpınar köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Onur Arı, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Arı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Arı’nın madde bağımlısı olduğu ileri sürülürken, ifadesinde, "Olayı hatırlamıyorum. Annemi, diğerlerini nasıl vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Şüphelinin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Öte yandan yaralılardan Mualla Arı’nın dün durumunun ağır olduğu, yapılan müdahalelerle stabil hale getirildiği; Fikret Arı ile Nurşen Arı’nın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

