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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Siirt'te göçer çadırına yıldırım düştü: 1 çocuk öldü, 2 kardeşi yaralı

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Siirt'te göçer çadırına yıldırım düştü: 1 çocuk öldü, 2 kardeşi yaralı
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SİİRT merkeze bağlı Meydandere köyünde göçerlerin yaşadığı çadıra yıldırım düştü. Çadırdaki kardeşlerden Mikail Arkan (7), yaşamını yitirdi, ağabeyi ve ablası ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siirt merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında meydana geldi. Arıkan ailesinin çocukları Berivan (18), Evin (9) ve Mikail'in kaldığı çadıra yıldırım düştü. Olay anında hayvanlarını otlatan anne ve baba, yıldırım düşmesinin ardından girdikleri çadırda çocuklarını yaralı halde buldu. İhbarla gelen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden Mikail Arkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Berivan Arıkan ile Evin Arıkan'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

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