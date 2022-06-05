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Siirt'te feci kaza! Uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

#Siirt#Mehmet Göktürk#Kaza
Siirtte feci kaza Uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Siirt’te işçileri taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt - Baykan karayolu Ziyaret beldesi, Karakaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Siirtte feci kaza Uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirtte feci kaza Uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

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#Siirt#Mehmet Göktürk#Kaza

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