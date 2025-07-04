×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Siirt'te feci kaza! Otomobil takla attıktan sonra park halindeki araca çarptı: 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Siirt #Trafik Kazası#Yaralılar
Siirtte feci kaza Otomobil takla attıktan sonra park halindeki araca çarptı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 10:38

Siirt'te otomobilin refüje çarpıp takla attıktan sonra park halindeki otomobile çarptığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün gece saatlerinde Karayolları Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. M.H.K.'nin (26) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 15 AAH 086 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attıktan sonra park halindeki 56 ABD 874 plakalı otomobile çarptı.

Siirtte feci kaza Otomobil takla attıktan sonra park halindeki araca çarptı: 5 yaralı

Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü M.H.K ile yanındaki M.V.S. (20), D.Ç. (21), M.E. (17) ve B.C. (20) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siirt #Trafik Kazası#Yaralılar

BAKMADAN GEÇME!