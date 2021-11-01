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Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş

#Siirt#Fotokapan#PKK'lı Teröristler

Siirt'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

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Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİLER

Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi.

Siirtte etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş

SİHA İLE VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

 

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#Siirt#Fotokapan#PKK'lı Teröristler

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