Siirt'te düğünde korkunç olay! Halay çekerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

#Siirt#Halay#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 10:58

Siirt’te düğünde halay çekerken fenalaşan Nasih Beytekin'in (47) kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Beytekin, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki düğün salonunda meydana geldi. Yakınının düğününe katılan Nasih Beytekin, halay çektiği sırada fenalaştı. Çevredekilerin hava alması için salonun dışına çıkardığı Beytekin, yere yığıldı.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beytekin, kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beytekin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Beytekin, işlemlerinin ardından, Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

