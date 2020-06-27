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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 21:15,Son Güncelleme:

Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Siirt'te polis ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle kent genelinde 320 personelin katılımıyla drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, Veysel Karani yol uygulamasında durdurulan araçta yaptıkları aramada 960 gram metamfetamin ele geçirdi. Metamfetamine el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

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