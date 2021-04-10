Siirt'te çatışma: 1 asker şehit
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem (28) şehit oldu.
Siirt Valiliği yaptığı açıklamada, Eruh ilçe kırsalındaki operasyon sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Erdem’in helikopterle sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Şehit Erkan Erdem’in acı haberi Niğde’nin Bor ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenildi.
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