Siirt'te çatışma: 1 asker şehit

Siirt Valiliği yaptığı açıklamada, Eruh ilçe kırsalındaki operasyon sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Erdem’in helikopterle sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Şehit Erkan Erdem’in acı haberi Niğde’nin Bor ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara