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Siirt'te çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı

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#Siirt#İnşaat#İşçi
Siirtte çalıştığı inşaatın 8inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 14:48

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katındaki iskeleden düşen 30 yaşındaki Zekeriya Uluşık , ağır yaralandı.

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Olay, 13:00 sıralarında Kurtalan ilçe merkezinde yapımı süren 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta dış cephe mantolaması için sıva yapan Zekeriya Uluşık, dengesini kaybedip 8'inci kattaki iskeleden düştü. Yaklaşık 24 metre yükseklikten düşen Uluşık, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluşık, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uluşık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Siirt#İnşaat#İşçi

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