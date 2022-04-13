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Siirt'te barajlardan güzel haber geldi... Doluluk oranı yüzde 76'ları buldu

#Siirt#Baraj#Ayhan Mergen
Siirtte barajlardan güzel haber geldi... Doluluk oranı yüzde 76ları buldu

Siirt’te Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajı'nda su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte artarak yüzde 76 seviyesine çıktı.

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Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son aylarda yağan yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibariyle barajlarda doluluk oranı ise yüzde 76 seviyesine çıktı.

Yağan kar ve yağmurlarla birlikte kuruyan su kaynakların tekrar canlanmasının sevindirici olduğunu dile getiren araştırmacı gazeteci - yazar Ayhan Mergen, yağışların barajlardaki doluluk oranının arttırdığını söyledi.

Birkaç yıldır Siirt'te ve özellikle Güneydoğu Anadolu da büyük bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Mergen, “Birkaç yıldan beri küresel ısınmanın bir sonucu olarak elim bir kuraklık yaşanmaktaydı. Toprağın nemi azalmış, kaynak suları kurumuş, dereler neredeyse akmaz hale gelmişti. Ancak şükürler olsun geride bıraktığımız kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve yağmur yağışı sonucu o kuraklık tehlikesi büyük ölçüde geçmiş durumda. Özellikle tarımsal kuraklık tamamen geçmiş diyebiliriz. Umudumuz nisan ayında da biraz daha yağmurun gelmesi halinde bu tehlikeyi tamamen bertaraf ve atlatmış oluruz. Kar yağışları ve yağmur yağışları sonucu baraj göllerindeki doluluk oranı yüzde 76’lara ulaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın artmasıyla birlikte ve dağların zirvesindeki karların erimesi sonucu barajlardaki doluluk oranı yüzde 100’lere ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

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Siirtte barajlardan güzel haber geldi... Doluluk oranı yüzde 76ları buldu

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#Siirt#Baraj#Ayhan Mergen

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