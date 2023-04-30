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Siirt'te baraj gölüne düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Siirt#Baraj Gölü#Çocuk
Siirtte baraj gölüne düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 18:57

Siirt’te arkadaşlarıyla oyun oynarken baraj gölüne düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Köye yakın bulunan Ilısu Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Adil Özbek, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan su üstü, su altı arama çalışmaları sonucunda suya düştüğü noktadan 50 metre uzağında Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı. Özbek’in cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Siirt#Baraj Gölü#Çocuk

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