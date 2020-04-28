Siirt'te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü

Edinilen bilgiye göre, Pervari, Şirvan ve Tillo yol ayrımında asfalt yolun bir kısmı, sağanak yağış nedeniyle çöktü. Çökme sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi. İlçelere giden yolun sol şeridi trafiğe kapatılırken, ekiplerin yolu onarmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.