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Siirt’te adliyeden firar eden şüpheli, inşaatta saklanırken yakalandı

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#Siirt#Adliye#Firar
Siirt’te adliyeden firar eden şüpheli, inşaatta saklanırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 23:20

Siirt’te yargılandığı dosya nedeniyle götürüldüğü adliyede avukatıyla görüştükten sonra firar eden şüpheli, yakındaki bir inşaatta saklanırken, polis tarafından yakalandı.

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Olay, akşam saatlerinde Siirt Adliyesi’nde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, yargılandığı dosya nedeniyle sevk edildiği adliye binasında, avukatıyla görüşmesinin ardından firar etti.

Kaçan şüpheliyi fark eden polis ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin, yakınlarda bulunan bir inşaata saklandığı tespit edildi. İnşaat etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin ortaya çıkması için havaya silahla ateş açtı.

Şüpheli, yapılan arama sonucu bulunarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Siirt’te adliyeden firar eden şüpheli, inşaatta saklanırken yakalandı

 

 

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#Siirt#Adliye#Firar

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