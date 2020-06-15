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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

Siirt’te 517 polisle Narko-56 uygulaması

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Siirt’te 517 polisle Narko-56 uygulaması
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SİİRT'te Narko-56 uygulaması kapsamında, 756 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'nce Narko-56 uygulaması kapsamında 517 personelle 5 mahallede uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda ekiplerce şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 756 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. 111 araç kontrol edildi. Aranan 4 kişi ise yakalandı. 6 bin 347 TL trafik cezası uygulanırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

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