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Siirt’te 5 katlı binanın çatısından düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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#Siirt#Zeliha Taş#Şavura Mahallesi
Siirt’te 5 katlı binanın çatısından düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 23:45

Siirt’te 5 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 8 Temmuzda Şavura Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi binanın alt kısmında tandır ekmeği yaptığı sırada çatı katından seslenmek isteyen Zeliha Taş (15), dengesini kaybederek 5 katlı binanın çatı katından aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 11 gündür yaşam mücadelesi veren Zeliha Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesinin defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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#Siirt#Zeliha Taş#Şavura Mahallesi

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