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Siirt’te 4 terörist öldürüldü

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#Siirt#Pervari#Terörist
Siirt’te 4 terörist öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında yapılan “Gürz-2” Operasyonu’nda 2’si turuncu, 2’si gri kategoride yer alan 4 teröristin etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya darbe indiren operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ‘Benda Amed’ kod adlı Semra Ayverdi ile ‘Baran Hemlin’ kod adlı Seyithan Sencer turuncu, ‘Sarı İbrahim’ kod adlı Yakup Nişo ile ‘Destina Botan’ kod adlı Bişenk Durmuş gri kategoride aranıyordu. Teröristlerin 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları belirlendi. Operasyonu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız” dedi.

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#Siirt#Pervari#Terörist

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