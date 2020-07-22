MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt’te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu
GeriGündem Siirt’te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SİİRT (İHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Siirt’te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siirt’te 3 yaşındaki kayıp kız ağaçlık alanda bulundu
Abone Olgoogle-news

Siirt’te evinin önünde oynadığı sırada ortalıktan kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ağaçlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesi Görendoruk köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Pınar Ertaş, dün evlerinin önünde oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri minik kızın bulunması için çalışma başlattı. Bir gün süren arama çalışmalarının ardından minik kız ağaçlık alanda bulundu. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle