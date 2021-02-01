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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Siirt'te 2 araçta ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

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Siirt'te 2 araçta ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
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SİİRT'in Baykan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 2 araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 2 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 araç sürücüsü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan 2 araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 2 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 araç sürücü gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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