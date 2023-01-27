Siirt'te 15 günlük eylem yasağı

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Siirt Valilikten yapılan açıklamada; 30 Ocak günü 00.01’den, 13 Şubat günü saat 23.59’a kadar (15 gün) süreyle, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak, terör örgütleri elemanlarınca veya sempatizanlarınca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemleri, korsan gösteriler yapılabileceği değerlendirilerek, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma ve benzeri faaliyetlere yasak getirildiğini duyurdu.