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Siirt’te 15 göçmen kaçakçılığı olayında 7 organizatör tutuklandı

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#Siirt#Polis#Göçmen
Siirt’te 15 göçmen kaçakçılığı olayında 7 organizatör tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 13:40

SİİRT'te, yılbaşından bu yana 237 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda gözaltına alınan 11 organizatörden 7'si tutuklandı.

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Kentte İl Jandarman Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15 göçmen kaçaklılığı operasyonunda, 237 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 11 kişi ise gözaltına alındı. 7 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, 4 organizatör ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Iğdır ve Van'da bulunan geri gönderme merkezlerine teslim edildi. göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araç trafikten men edilirken, sahiplerine toplamda 38 bin 216 lira idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenlere de 3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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#Siirt#Polis#Göçmen

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