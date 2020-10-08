MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt’te 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
GeriGündem Siirt’te 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SİİRT (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Siirt’te 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siirt’te 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı araçta yapılan aramada 143 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine“ yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt’te 3 farklı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 143 cep telefonuna ve 110 adet şarj aletine el konulmuştur. Olayla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle