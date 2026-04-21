×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Siirt'te 13 yaşındaki Hakan Caylı'dan dünden beri haber alınamıyor! Arama çalışması başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 12:05

Siirt’in Şirvan ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Hakan Caylı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında yaşayan Hakan Caylı, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla arama yapan ailesi, sonuç alamayınca durumu saat 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda AFAD ekipleri termal ve gece görüş özellikli dronlar ile bölgeyi tararken; jandarmaya ait iz takip köpekleri de karadan arama faaliyetlerine dahil edildi.

