Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)
Son Güncelleme:
Siirt'te 11 fıstık hırsızı yakalandı
SİİRT'te, bahçelerden fıstık çalan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bahçelerde yaşanan fıstık hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çuvallar içinde yüklü miktarda fıstık ele geçirildi.
Fıstıklar sahiplerine teslim edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle