MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt'te 11 fıstık hırsızı yakalandı
GeriGündem Siirt'te 11 fıstık hırsızı yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Siirt'te 11 fıstık hırsızı yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siirt'te 11 fıstık hırsızı yakalandı
Abone Olgoogle-news

SİİRT'te, bahçelerden fıstık çalan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bahçelerde yaşanan fıstık hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çuvallar içinde yüklü miktarda fıstık ele geçirildi.

Fıstıklar sahiplerine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle