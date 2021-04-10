MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiirt şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı
GeriGündem Siirt şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Siirt şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siirt şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

SİİRT'in Eruh ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, düzenlenen törenle memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Siirt şehidi, memleketi Niğdeye uğurlandı
Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için uğurlama töreni düzenlendi. Siirt Havalimanı'ndaki törene; Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacibektaşoğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Tören, şehidin cenazesinin ambulanstan alınarak, havalimanı alanına getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan dua sonrası şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'nin Bor ilçesine uğurlandı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi