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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!

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Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!
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Siirt merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt merkezli Kırklareli, Bitlis, Erzurum ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

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