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SİİRT (İHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Siirt merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Siirt merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Siirt merkezli Van ve Batman illerinde başlatılan operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve göz altına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, il emniyet müdürlüğü ekiplerince, “Narkotik Suçlarının Önlenmesine” yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında; 18 Eylül 2020 tarihinde Siirt merkezli Van ve Batman illerinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda toplam; 10 şahıs yakalanmış, yapılan ikamet aramalarında, bir kilo 84 gram metamfetamin maddesi, 458 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 4 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs serbest bırakılmıştır” denildi.

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