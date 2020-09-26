Siirt merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, il emniyet müdürlüğü ekiplerince, “Narkotik Suçlarının Önlenmesine” yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında; 18 Eylül 2020 tarihinde Siirt merkezli Van ve Batman illerinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda toplam; 10 şahıs yakalanmış, yapılan ikamet aramalarında, bir kilo 84 gram metamfetamin maddesi, 458 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 4 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs serbest bırakılmıştır” denildi.