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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama

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#Siirt#Başhekimlik#Kit
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 23:18

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin genel teftiş sürecinin başlatıldığını bildirdi.

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Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, hastanenin laboratuvar hizmetlerinde son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığına dair iddiaların yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.

İddiaların titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Bahse konu iddialar, bazı çalışanlarımız tarafından sözlü olarak tarafımıza iletilmiş olup, başhekimliğimizce konu derhal ciddiyetle ele alınmıştır. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2025 tarihinde hastanemiz laboratuvarlarına yönelik genel bir teftiş süreci başlatılmıştır." denildi.

"Laboratuvarlarımızdaki tüm envanter kayıtları ile cihaz kullanım bilgileri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Şu aşamada iddiaların kesin olarak doğrulanmadığını belirtmek isteriz. Ancak hasta sağlığı ve hizmet kalitesinin korunması adına gerekli tüm tedbirler alınmış olup, sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyu eksiksiz ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilecektir."

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#Siirt#Başhekimlik#Kit

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