Siirt CHP kongresinde kavga çıktı! Sandalyeler hava uçuştu

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Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı. Yapılan konuşmaların ardından delegelerin oy kullanması sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemleri aldı.

Tesis bahçesinde de süren kavgada bir kişi elindeki orakla kavgaya karıştı. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sonlandırdı.

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Polis ekipleri, olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda oy verme işlemi sürdü.