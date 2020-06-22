Şiirler okudu, mektup yazdı, her gün aynı saatte aradı

Kimdir Selin Bakan?

Selin Bakan: 43 yaşındayım. İzmirliyim. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatlık yapıyorum. Murat ile üniversitede tanıştık. Evlendikten hemen sonra 2000 yılında da birlikte ofis açtık. Yiğit bebekken yüksek lisans yaptım. Şimdilerde, Boğaziçi Üniversitesi İkinci Bahar Akademi’de, Türkiye ve dünya siyasetinde güncel meseleler eğitim programına katılıyorum. İki modülü bitirdim. Bir yıldır, haftanın bir günü sabaha karşı İstanbul’a gidip, gece İzmir’e dönüyorum. Pandemi nedeniyle son birkaç dersimizi online yaptık. Bu eğitim programı bu sene kendime verdiğim ve çok mutlu olduğum bir hediye oldu. Tüm modülleri bitirdiğinizde, yapılan işbirliği çerçevesinde Harvard Üniversitesi’nde okuma imkânınız oluyor.

OĞLUYLA BİRLİKTE HARVARD

Murat Bakan: Selin yeni şeyler keşfetmeyi, okumayı, araştırmayı çok sever. Pazartesi geceleri o İzmir’e dönüyor, ben Ankara’ya gidiyorum. Oğlumuzla birlikte okuyacak inşallah Harvard’da.

Nasıl tanıştınız?

Murat Bakan: Ben son sınıftayken Selin yeni başlamıştı. Baktım, kapının önünde beline kadar sarı saçlı, incecik belli bir kız duruyor. ‘Allah, bu kız nereden geldi buraya’ dedim. Üzerinde açık renk bir kot, beyaz bir bluz ve altında da American Eagle tarzı ayakkabıları vardı. Daha ilk görüşte gözüme kestirdim, uzun yıllar da peşinde koştum. Fakültede sevgili olmadık, bağımız arkadaşlıktan öte geçmedi. Okuldayken ben ona sürekli iltifat eder, Selin’i utandırırdım. Bir süre sonra ben mezun oldum. Daha sonra bir gün Selin ile adliyede karşılaştık. O gün telefonunu aldım ve sonra peşini bırakmadım.

ÇOK NAZLANDIM

Selin Bakan: Yıl 1998. 17 yaşındayım, Murat ise 22 yaşında. Hazır değildim o dönem için. Çok nazlandım. Ben de Murat’a karşı ilgisiz değildim ama nazlı bir kızdım. Üniversiteye yeni başlamışım, Murat mezun olacak ve benden büyük, ‘Yok canım zannetmiyorum’ derdim. Sonrasında beni her gün düzenli olarak aramaya başladı Murat. Şimdi tanışma hikâyemizi Yiğit’e anlattığımızda, ‘Ben neler çektirdim babana’ diyorum, gülüşüyoruz.

Birlikteliğe ilk ne zaman evrildi ilişkiniz?

Selin Bakan: Murat askerdeyken dank etti bende, yokluğunda daha da derinleşti sevgim. Onu özlemeye başladım, kalbim çarpıyor, geceleri rüyama giriyordu. Bana mektuplar yazdı, her gün aynı saatte aradı. Askerden döndü, doğum günümde öyle harika şeyler hazırlamıştı ki daha önce hiç o kadar özel ve iyi hissetmemiştim. Sözlerimin arasından en sevdiğim pastadan sevdiğim çiçeğe kadar hepsini yakalamış, biriktirmiş ve doğum günümde bana sunmuştu. Bulutların üzerindeymişim gibi bir histi. O gün ‘Tamam’ dedim.

‘YUMDUM GÖZLERİMİ...’

Evlilik teklifi peki, o da diğer her şey gibi romantik miydi?

Selin Bakan: Çok romantikti yine. Çok güzel bir yüzük almıştı. Narlıdere’de çok sevdiğimiz bir yer vardı, her şeyi organize etmiş. Müziklere kadar müthiş bir ambiyans. Masada yine en sevdiğim çiçekler. Evliliğe gittiğini fark ediyorsunuz ama zamanını bilemiyorsunuz. Biz gerçekten aşıktık, çok aşıktık hatta. Nâzım’ın şiiriyle askerdeyken başlayan kalp çarpıntısı, yine Nâzım Hikmet’in “Yumdum Gözlerimi” şiirinin dizeleri evlilik teklifine dönüştü. Sonu şöyleydi: “Şimdi orda hiçbir şey yok senden önceme ait ve sana ait olmayan.” Düğün davetiyemizde de evlilik teklifindeki şiire yer verdik. Gözlerimden birkaç damla yaş aktı. Ben iflah olmaz bir romantik ve duygusalım. Çizgi film izlerken bile ağlarız karı koca. 2000 Haziran’da nişanlandık, eylülde de evlendik.

SEÇİMDE 106 KÖY GEZDİM

Seçimde siz de çalıştınız mı?

Selin Bakan: Evet. 106 köy gezdik adaylık döneminde. Murat köy kahvesine gider, ben kahvem ve lokumumla kapı çalardım. Kadından Kadına Mektup Projesi’ni geliştirdik. Bin kentli kadın, köylerde yaşayan 120 bin kadına mektup yazdık. Mektup yazdığımız doktor, profesör, mühendis, öğretmen, iş kadını arkadaşlarımızla daha sonra tek tek o kapıları çaldık. 9 köye Cumhuriyet Kütüphanesi kurduk.

EYVAH AŞKIN MI BİTTİ!

Neler yapıyorsunuz birlikteyken?

Selin Bakan: Film ve dizi izlemeyi, müzik dinlemeyi ve uzun uzun sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bir gün Murat bana, ‘Selin benim en iyi arkadaşım sensin’ dedi. ‘Eyvah’ dedim, ‘Aşkın mı bitti?’ Şaka bir yana biz gerçekten çok iyi arkadaşız. Her şeyi önce Murat’a anlatmak isterim. Hiç susmadan saatlerce konuşabilirim. Her olayda ilk onun tepkisini merak ederim. Bu çok kıymetli bir duygu.

Murat Bakan: Game of Thrones’u Selin yüzünden üçüncü defa izledim. O izleyemedi. Ben izledim, kitabını okudum, oğlumla bir kez daha izledim.

MURAT GOOGLE GİBİDİR

Birbirinizi anlatmanızı istesek...

Selin Bakan: Murat, çok akıllı bir insandır. Eşimle gurur duyuyorum. Gözlerim doluyor kimi zaman, eşine, dostuna, arkadaşına, ailesine, vatanına milletine hayırlı bir evlattır. Meraklı, öğrenmeye açık, hırslı değil ama yarışmacıdır. Murat Google gibidir. Bir şey sorarsın hemen cevap verir. Çok okur, saatlerce okur. Özgürlükçüdür. Bana alan açar, yapmak istediğim her şeyde teşvik eder. Bir de, çok güzel sever çok ama.

SELİN KİTAPLARA SIĞMAZ

Murat Bakan: Ben Selin’i anlatsam kitaplara sığmaz. Merhametli, romantik, çok duygusal ve hassastır. Şekerdir, sevimlidir, tatlıdır. Komiktir. Sosyal ortamlarda karnımız ağrır, Selin bir şey anlatırken. Çok iyi bir annedir. Her şeyden önce hayatında Yiğit gelir. Benim yokluğumu kapatıyor ve üstüne koyuyor. Selin her gün kendisine yeni şeyler katar ve siz de onda yeniden keşfedecek bir şey bulursunuz. Bir tarafı hep çocuktur.

ARTIK ŞARKI DİNLEMEK DEĞİL SÖYLEMEK İSTİYORUM

Murat Bakan: Askerde Selin’e mektup yazmaya başladım. Ben topçuydum askerdeyken, kep takıyorduk. Tankçı arkadaşlarımdan berelerini aldım, yakışıklı çıkayım diye. O fotoğrafın arkasına Nâzım Hikmet’in ‘Seni Düşünmek’ şiirini, 14 Şubat 1999’da yazdım gönderdim. Şiirin, ‘Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum’ dizeleriyle noktayı koydum. O şiir evlenme arzumu belirtiyordu. Yine askerdeyken her gün aynı saatte akşam saat 19’da arardım. Cep telefonu yok, aynı saatte aramak için sıraya giriyorsun. Erkenden telefon sırasına girer saat 19 olana kadar benden sonraki herkese sıra verirdim. Bir gün tatbikata gittik, Selin’e haber veremedim, iki gün kayboldum ortalıktan. Döndüm, aradım; ‘Neredesin sen iki gündür’ dedi. Telefonu kapattığımda ‘Hey’ diye sevinç çığlığı attım, tamamdı artık.

47 YAŞINDAN SONRA PİLOTLUK

Selin Bakan’ı son zamanlarda en çok şaşırtan şey, eşinin eskiden beri istediği ancak cesaret edebileceğini düşünmediği pilotluk olmuş. “47 yaşından sonra pilot oldu Murat” diyor: “Her ne kadar endişe etsem de hayranlık duymamak mümkün değil. Geçen hafta küçük bir uçakla Ankara’ya uçtu arkadaşıyla .” Bir kez eşiyle birlikte havalanmış: “Korkusuz, cesur bir kadınım aslında ama biraz korktum. İnsan sevdiğiyle ilgili endişe ediyor. Heyecanlandım.” Uçmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Murat Bakan ise “9 yaşındaki hayalim bisikletime bir pervane bağlayıp pedalını çevirdiğimde onun beni uçurmasıydı. Tabii bu özleminizi 47 yaşınızda hayata geçirmiş oluyorsunuz. Her yaşta öğrenebilirsiniz” diyor.

GELSİN KİLOLAR

Koronavirüs karantinasında mutfakta çok vakit geçince Selin Bakan üç, Murat Bakan ise beş kilo almış. Murat Bakan dünyanın en eski gastronomi kulüplerinden olan Chaîne des Rôtisseurs üyesi. Uluslararası gastronomi kulübünde tadımlar yapıyormuş. “Aklınıza gelebilecek her yemeği yaparım” diyerek başlıyor pizza hamuru açmaya.