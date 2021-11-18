Şiirin efsanesine veda

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İstanbul’da 88 yaşında hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç’un cenazesi dün önce Şehremini’deki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Karakoç’un cenazesi kortej eşliğinde Fatih Şehzadebaşı Camisi’ne götürüldü. Cenaze töreni öncesinde cami avlusunda yüzlerce kişi toplandı. Karakoç’un okurları ve yakınları tabutun başında dualar etti. Tören saatinin yaklaşmasıyla caminin avlusu ve çevresindeki insan sayısı arttı.

‘DÜNYA SÜRGÜNÜ...’

Kalabalık nedeniyle zaman zaman izdihamın yaşandığı törende gözyaşları sel oldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Fikir ve düşünce tarihimizin büyük düsturunu kaybettik. Göklerden gelen bir karar vardır. Karar geldi. Duası kabul oldu. Dünya sürgünü daha fazla uzamadı. ‘Bin yıl ömrüm olsa, sadece Müslümanların şuurlu birlikteliklerini yazardım’ derdi. Allah bu duasını kabul etsin. Biz şahidiz. Müslümanca yaşadı. İslami hayatında çok güzel temsil etti. Sadece Allah’tan istedi. Kuldan bir şey istemedi” dedi. Sezai Karakoç’un yeğenleri ve diğer akrabaları tabutun başında bekledi. Taziyeleri kabul eden yeğeni Bülent Karakoç, “Hocamızın yanında büyüdük. Hepimize öğütler verirdi. Kitaplarında herkese öğütler verdi. Yeri doldurulamayacak biriydi” dedi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

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Sezai Karakoç için ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında dün binlerce kişi gıyabi cenaze namazları kıldı.

KİMLER KATILDI?

Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Karakoç’un sevenleri katıldı. Sezai Karakoç törenin ardından Şehzadebaşı Camisi avlusundaki kabristanlığa defnedildi.

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ŞEHZADEBAŞI’NI MISRALARA DÖKMÜŞTÜ

Sezai Karakoç “Şehzadebaşı’nda Gün Doğmadan” şiirinde “Yerleşecek yer aramamak, caminin avlusunda, soğuk bir taşa oturmak, gün doğmadan Şehzadebaşı’nda” satırlarına yer vermişti.