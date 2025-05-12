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Şiir Mektebi’nin ‘Veliler Korosu’

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#İstanbul#Güngören#Şiir
Şiir Mektebi’nin ‘Veliler Korosu’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

İstanbul Güngören Şiir Mektebi Ortaokulu’nun velilerinden oluşan Veliler Korosu, verdiği konserle müzik şöleni yaşattı.

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8 Mayıs’ta Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde Şiir Mektebi Ortaokulu Müdürü Gökhan Baysal’ın şefliğinde sahne alan 52 kişilik Veliler Korosu, 10 eseri başarıyla seslendirdi. Geceye Güngörenli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserin ardından veliler arasında düzenlenen iki farklı yarışmanın sonuçları da açıklandı.

Şiir Mektebi’nin ‘Veliler Korosu’

“Yılın Annesi Mektup Yarışması” ve “Veli Kitap Okuma Yarışması”nda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Programa Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Kamacı ve ilçe şube müdürleri de katıldı.

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#İstanbul#Güngören#Şiir

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