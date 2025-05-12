Şiir Mektebi’nin ‘Veliler Korosu’

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8 Mayıs’ta Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde Şiir Mektebi Ortaokulu Müdürü Gökhan Baysal’ın şefliğinde sahne alan 52 kişilik Veliler Korosu, 10 eseri başarıyla seslendirdi. Geceye Güngörenli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserin ardından veliler arasında düzenlenen iki farklı yarışmanın sonuçları da açıklandı.

“Yılın Annesi Mektup Yarışması” ve “Veli Kitap Okuma Yarışması”nda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Programa Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Kamacı ve ilçe şube müdürleri de katıldı.