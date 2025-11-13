‘Sihirli Flüt’ten 16’ncı festival

Haberin Devamı

New York Times gazetesi eleştirmenlerinin attığı başlık olan “Sihirli Flüt” unvanı ile anılan Kutluer’in düzenlediği “Doğu Batı ile Buluşuyor” temalı Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 16 Kasım Pazar günü Ankara CSO ADA’da Festival Strings Orkestrası konseri ile başlayacak. Festival kapsamında Kutluer, 16 Kasım -25 Kasım ve 2 Aralık 2025 ile 14 Ocak 2026 tarihlerinde farklı programlar ve eşlikçiler ile Ankara CSO ADA Bankkart Mavi Salon’da Ankaralı seyircilerle buluşacak.

BU YILKİ TEMA ‘BARIŞ’

Festivalde bu yıl Kutluer’e müzisyenler Festival Strings Orkestrası, Medine Tuganova, Marvida Huseynova, Natalia Pashnova eşlik edecek. Kutluer, festivale ilgili şunları söyledi: “Doğduğum kent Ankara’ya vefa borcumu ödemek için 16 yıldır düzenlediğim ve 100’ün üzerinde performans gerçekleştirdiğimiz ‘Doğu Batı ile Buluşuyor’ temalı Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nde Ankaralı müzikseverlerle tekrar buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu seneki festivalin temasını ise ‘Barış’ olarak belirledik. Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ felsefesini her vesile ile hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor.”

BEŞ KITADA KONSERLER VERDİ

“Uluslararası Şefika Kutluer Festivali”nde 2010 yılından bugüne kadar Almanya’dan Rusya’ya, Çin’den Meksika’ya, Avusturya’dan ABD’ye, İsviçre’den Karadağ’a, İngiltere’den Fransa’ya birçok ülkeden çok renkli performanslar, sergiler ve sunumlar yer aldı. Festival, etkinlik sektörünün Oscar’ı kabul edilen “Ace of MICE Awards 2020”de de “En İyi Festival” kategorisinde 1’inci seçildi. 5 kıtada verdiği sayısız konser ve kaydettiği 17 albüm ile Türkiye’nin önde gelen sanat elçilerinden olan Kutluer, “İtalyan Devlet Nişanı”, “Avusturya Devleti Altın Nişanı”, “Kazakistan Devlet Kültür Nişanı” ve “Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası” sahibi ve UNICEF’in İyi Niyet Elçisi.