‘Sihirli Flüt’e Moskova'dan özel ilgi

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Sihirli Flüt lakabıyla bilinen Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, 2023 yılında Bolşoy Tiyatrosu ve JSC Rus Medya Grubu’nun işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Golden Bravo Awards’ tarafından organize edilen etkinlikte en iyi klasik müzik yorumcusu ödülüne değer görülerek ‘Bravo Altın Ödülü’nü almıştı. Kutluer, geçen eylül ayında da Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’nun ev sahipliğindeki etkinlikte de bir dinleti gerçekleştirdi.

3 YERDEN DAVET ALDI

Rus sanatseverlerden ilgi görmeye devam eden Kutluer, bu kez de Shostakovich Konser Salonu, Brics Kültür Merkezi ve Tchaikovsky Konservatuvarı olmak üzere üç ayrı kuruluştan davet aldı. Sanatçı, Moskova’da bugün Tchaikovsky Konservatuvarındaki Rachmaninov Salonu’nda ileri seviye flüt öğrencilerine bir ‘ustalık sınıfı’ (master-class) yapacak. Yarın ise Sostokoviç Konser Salonu’nda bir konser verecek olan sanatçı, 8 Haziran’da ise Brics Enformasyon ve Kültürel Medya Merkezinde canlı yayınlanacak bir konser gerçekleştirecek ve medya söyleşisine katılacak. Kutluer, konserde ünlü besteciler J.S. Bach, S. Rachmaninov, P.I. Tchaikovsky, Muammer Sun, M. Ravel, P. Morlacchi, Jose L. Elizondo ve Astor Piazzola’dan eserler seslendirecek.





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‘HARİKA BİR DUYGU’

Kutluer; davet edildiği etkinliklerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “‘En İyi Klasik müzik Yorumcusu’ ödülünü aldığım Rusya’ya konserler, ‘master-class’lar ve medya söyleşileri yapmak üzere gideceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Klasik müziğin önemli merkezi Moskova’da özellikle ödülümü alıp konser verdiğim Bolşoy Tiyatrosunda anılarımı tazeleyeceğim. En sevdiğim bestecilerin başında gelen Tchaikovsky’nin Konservatuvarı, yine başka bir hayran olduğum besteci Rachmaninov Salonu ve konser verdiğim daha nice mekânda tekrar konserler verip master-class’lar yapacak olmak harika bir duygu.”

Kutluer, geçtiğimiz haftalarda Hıristiyanlığın kurucusu St. Paul’ün 2020’inci doğum yılında, Tarsus St. Paul Kilisesinde verdiği konserle de dikkat çekti. Vatikan temsilcisi Başrahip Don Andrea Ciucci’nin Kilisede yaptığı ayin sonrasında verilen konserde, Kutluer kendi bestesini de seslendirdi.