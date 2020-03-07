SİHA’ların yeni kabiliyeti ortaya çıktı!

SEKİZ YIL ÖNCE PROJE BAŞLADI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 2012 yılında başlattığı çalışmayla Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanmakta olduğu “Hava Savunma Telsiz Ağı Sistemi”nin (HSTA) yerlileştirilmesini sağladı. Bu kapsamda İHA versiyonu için de üretilen sistem, İdlib’deki hava harekâtı sırasında ANKA-S (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından kullanıldı.

GÜVENLİ İNTİKAL SAĞLANDI

ANKA-S’in üzerindeki telsiz röle kabiliyeti, SİHA pilotuna operasyon sahasındaki tüm hava ve kara unsurlarıyla telsiz üzerinden iletişim kurabilme imkânı sağladı. Pilot aynı zamanda, çevre unsurların birbirleriyle konuşabilmesini de sağladı. Böylece hava harekâtı sırasında, birliklerin güvenli bir şekilde intikal yapabilmesine de aracılık edilmiş oldu. Yerli imkânlarla üretilen kriptolu haberleşme sistemiyle de dinleme yapılmasının önüne geçildi.

ANKA-S’in kullandığı sistemin üretimini yapan ONUR Mühendislik AŞ’nin Genel Müdürü Noyan Dede, şunları söyledi:

ÇEVRE UNSURLARI KONUŞTURUYOR

“SSB’nin sekiz yıl önce başlatmış olduğu yerlileştirme çalışmasının ne kadar isabetli olduğu bugün görüldü. İdlib’de şu anda harekatın bütün sesli iletişim koordinasyonu Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) sistemi üzerinden yapılıyor. Tüm bu çalışmalar devam ederken TUSAŞ’la ANKA programı çerçevesindeki sesli haberleşme sistemlerinin tedariği konusunda görüşmelere başladık.

Şu anda ANKA İHA/SİHA tüm yer kontrol istasyonlarında ve uçak üzerinden gerçekleştirilen telsiz röle görevlerinde firmamız tarafından geliştirilen sesli haberleşme ve kayıt sistemi kullanılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için geliştirilen bu sistemin henüz dünyada karşılığı yok. Yer Kontrol İstasyonu’nda bulunan pilot ve faydalı yük operatörü, gerek yerdeki HSTA sistemi kullanan Hava Trafik Kontrol unsurları ile, gerekse çevredeki savaş uçağı pilotuyla ve yerdeki kara unsurlarıyla anında iletişim kurabiliyor. Sistem hareketli hedeflerin gerçek zamanlı olarak işaretlenip, koordinatların anında diğer muharip unsurlarla paylaşılmasını sağlıyor.

SİHA’lar, sınır bölgesinde birden fazla şehirde kurulu olan yer kontrol istasyonlarından sevk ve idare ediliyor. SİHA pilotu ile faydalı yük operatörü de, tüm hava operasyonlarını bu odadan yönetiyor.

KRİPTO CİHAZI TÜBİTAK GELİŞTİRDİ

Geliştirilen çözüm aynı zamanda uçakta bulunan telsizin röle olarak kullanılarak yerde konuşlu unsurlara haberleşme desteği de sağlıyor. Örneğin; coğrafi engeller sebebiyle birbirleri ile telsiz görüşmesi yapamayan unsurlar ANKA’daki telsiz rölesi sayesinde telsiz kullanabilir hale geliyorlar. Bu görüşmeler TÜBİTAK tarafından geliştirilen telsiz kripto cihazları kullanılarak yapıldığından dinleme yapılması da mümkün olmuyor.”