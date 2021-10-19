SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'a veda! Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdı

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında ölen Bayraktar için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar, oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakanlar Berat Albayrak, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve sevenleri katıldı.



Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz vererek cenaze aracına taşıdı. Bayraktar, doğduğu yer olan Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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SELÇUK BAYRAKTAR: EN YAKIN DAVA VE YOL ARKADAŞIMIZDI



Cenaze töreninde konuşan Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, "Babam bizler için canımızdan kıymetli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı. Ağabeyim, kardeşim, bizler için öyleydi, aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda.



İnsansız Hava Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, 'Yapılamaz.', 'Asla bizler yapamayız, ancak yabancılar yapabilir.' denildiği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta 'Siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız.' denildiği dönemde inandığı doğruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı babam" dedi.

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"HEDEFLERİ OLAN BİR BÜYÜĞÜMÜZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Özdemir ağabeyi biz çok öncesinden beri tanırız. Ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz ama bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne, sonuna kadar hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda" diye konuştu.

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Milli ve yerli savunma sanayisinin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise ürettikleri İHA ve SİHA'ları, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her yerde başarı onur ve gururla kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu değerli hizmetlerin her zaman saygıyla ve hürmetle anılacak" dedi.

"KÜRESEL BİR MARKA OLMASINI TEMİN ETTİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimiz, hayatını Türkiye'nin bağımsızlığı mücadelesine vermiş olan birisiydi. Yokluklar içinde, zorluklar içinde 50 bin tane engel çıkarılmış olmasına rağmen Türkiye'nin İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti. Öncülük etti. Fedakarca çalıştı. Nice tehditler aldı, nice zorluklar içinde mücadele etti, yılmadı. Özdemir ağabey gibi böyle yürekli, cesur, vatansever, korkmadan, yılmadan mücadele eden bir öncü olmasaydı belki bugün Türkiye İHA'larına, SİHA'larına ulaşamayacaktı. Büyük bir iz bıraktı, görevini yaptı ve bu dünyadan göçtü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta evlatları Selçuk, Ahmet, Haluk beyler olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, hepimize, Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum." dedi.

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"KENDİNİ VATANINA, MİLLETİNE ADAMIŞTI"

Cenaze törenine katılan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Özdemir Beyin mekanı cennet olsun. Ailesine sevdiklerine ülkemize baş sağlığı diliyorum. Kendisi ülkesi ve vatanı için çalışan her dakika onu düşünen savunma sanayimizi bu günlere getiren çok değerli bir kişilikti. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, BAYKAR'ın internet sitesinde şu şekilde anlatılıyor:

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"Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını işyerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA'larımıza vakfetti... 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır."