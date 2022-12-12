SİHA’lar Yunan’ı ürkütüyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Samsun’da önceki gün katıldığı ‘Gençlik Buluşmaları’ etkinliği dün televizyonlarda yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

“Gençlerimizi küçümseyenlere en güzel cevabı işte burada birlikte olduğumuz sizler veriyorsunuz. Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyenler, sizlerin yüreğinden saçılan aydınlık karşısında inanıyorum ki çaresiz kalacaklardır. Milletimizin umudunu kırmak, enerjisini tüketmek, bunun peşinde olanlar, sizlerin çalışkanlığı ve heyecanı karşısında bir balon gibi sönüp gideceklerdir.

Geçenlerde bir grup dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğretim üyeleriyle bir araya geldik. Kendileri ifade etti. ‘Siz dedi artık altyapı sorununu bitirdiniz. Diyenlerin hepsi de profesör. Şimdi birileri de hani bir yerlerden ithal profesörler getirdiler ya. Biz işi bitirdik. Altyapısıyla bitirdik, üstyapısıyla bitirdik.

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KILIÇDAROĞLU PAS ATTI

(Anayasa değişikliği paketi) Sayın Kılıçdaroğlu, bize bir yerde bir pas attı. Bizim de bu pası değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlarla hemen çalışmaya başladık ve dedik ki, ‘Yasal düzenlemeyle bu iş çözülmez. Ne olacak? Yapmamız gereken şey, gelin biz bir anayasal düzenleme yapalım ki önüne gelen bu konuyu istismar etmesin.’ Eğer bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse çözüm yeri neresi? Millet. Gideriz millete.

Uzaya biliyorsunuz ki 1 Türk’ün gönderilmesi çabası vardı. Sanayi Bakanımız gitmeye hak kazananları getirdi. Bunların içerisinden 1 tanesini uzaya göndereceğiz ve ilk adımı atmış olacağız.

‘ATİNA’YI VURUR’ DİYOR EEE VURACAK TABİİ

Hepsinden de tabi öte şu anda dün mesela Bulgaristan Başbakanı ülkemizdeydi. BAYKAR’ı ziyaret etti. Yaptığımız konuşmada, “Türkiye şu an savunma sanayinde İHA’larla, AKINCI’larla devrim yaratıyor. Bizimle de çalışamaz mısınız?” dediler. Fakat bu özel sektör.

Şimdi F-16’nın mühimmatını biz yapıyoruz. Özellikle SİHA’larda yapıyoruz. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan’ı ürkütüyor. ‘Tayfun’ diyorsun, Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Eee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika’dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle.

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KIZILELMA YAKINDA UÇACAK

KIZILELMA ile ilgili olarak, çok fazla sürmeyecek. Selçuk Bey’in ifadesine göre 1 ay içerisinde uçurma durumu olabilir. Çok da muhteşem bir eser olacak.”