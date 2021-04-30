SİHA’dan kaçamadılar

Mehmetçik’ten kaçmaya çalışan 5 PKK’lı terörist silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) nokta atışlarıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı dün, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hale getirildi” bilgilendirmesi yaptı. Böylece operasyonların başladığı 23 Nisan’dan bu yana kara birliklerinin tespit ettiği etkisiz hale getirilmiş terörist sayısı 42’ye yükseldi. Güvenlik kaynakları savaş uçakları, uçar birlikler ve topçuların taarruzları da dikkate alındığında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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