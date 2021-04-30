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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

SİHA’dan kaçamadılar

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
SİHA’dan kaçamadılar

Kuzey Irak’ın Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlayan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları genişleyerek devam ederken, teröristlere havada, karada göz açtırılmıyor. Özel kuvvetler ve komandoların bölgede ilerleyişi karşısında tutunamayan teröristlerin kaçış yolları da ateş altına alınıyor.

Mehmetçik’ten kaçmaya çalışan 5 PKK’lı terörist silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) nokta atışlarıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı dün, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hale getirildi” bilgilendirmesi yaptı. Böylece operasyonların başladığı 23 Nisan’dan bu yana kara birliklerinin tespit ettiği etkisiz hale getirilmiş terörist sayısı 42’ye yükseldi. Güvenlik kaynakları savaş uçakları, uçar birlikler ve topçuların taarruzları da dikkate alındığında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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