Sigorta var güvence yok

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İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Ahmet P. (35), 17 Ocak 2022’den beri bir sigorta şirketine ‘ömür boyu yenileme garantisi’ adı altında yatarak ve ayakta tedaviye ilişkin özel sağlık sigortası yaptırdı. Sigorta poliçelerini her yıl yenileyen Ahmet P., tüm prim ödemelerini eksiksiz yerine getiriyordu. Ahmet P., sigortasının ikinci yılında karın ağrısı, bulantı ve ishal şikâyetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Değişik tarihlerde yapılan testler sonucunda Ahmet P.’ye kan pıhtılaşması bozukluğuna yol açan budd chiari teşhisi konuldu. Ahmet P.’ye budd chiari teşhisinden yola çıkarak milyonda bir görülen rahatsızlık olan ‘PNH’ testi yapıldı. Testin sonucunda Ahmet P.’nin nadir görülen ve hayati tehlike arz eden kan hastalığı olan PNH (Paroksismal Noktürnal Hemoglobinuri) hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Bu hastalık, kemik iliğindeki kan yapıcı kök hücrelerinde yaşanan mutasyon sonucunda kan pıhtılaşmasına yol açarak böbrek, karaciğer yetmezliği ve iç organlarda hasara neden olabilecek şekilde ciddi hayati risk oluşturuyordu. Bu arada sigorta şirketi, Ahmet P.’nin tüm tedavi aşamasını e-Nabız kayıtlarından görerek poliçe yenilemelerini yapmaya devam etti.

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‘SİGORTA ŞİRKETİ ÖDEME YAPMAKTAN KAÇINDI’ İDDİASI

Ahmet P.’ye hastane yönetimi tarafından sigorta şirketinin ödeme yapmadığı bildirildi. Bunun üzerine Ahmet P., İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Müvekkilinin 17 bin 715 Euro ödeme yapmak zorunda kaldığını belirten Ahmet P.’nin avukatı Nafiz Aydın dava dilekçesinde, “Sigorta şirketi, müvekkilin masraflarının özel sağlık sigortası poliçesi kapsamında olmasına rağmen, hastaneye herhangi bir ödemede bulunmamıştır. Müvekkil de tedavisinin aksamaması için istenen ödemeleri kendisi yapmıştır. Sigorta şirketi, müvekkilin hastalığının genetik olduğunu iddia ederek yapılan tedavi masraflarının ödenmesinden kaçınmıştır. Oysa müvekkilin doğumsal anomali kapsamında genetik bir rahatsızlığının bulunmadığı Prof. Dr. Güralp Onur C. tarafından düzenlenen rapor ile sabittir. Bu bilimsel tespit, davalı sigorta şirketinin sorumluluğunu yerine getirmeyerek kötü niyetli davrandığını ortaya koymaktadır” dedi.

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‘HAYATINI KAYBETME TEHLİKESİ ALTINDADIR’

Sigorta şirketinin ödeme yükümlülüğünden kaçınması nedeniyle müvekkilinin kendi imkânları ile tedavi giderlerini karşılamaya çalıştığını ifade eden Avukat Nafiz Aydın, dava dilekçesinin devamında özetle şunlara yer verdi: “Ancak maddi imkânı yeterli olmadığı için düşük tutarlı tedavileri karşılayabilmiş, tam iyileşmesini sağlayacak tedavilerden mahrum kalmış ve genç yaşında sağlıklı olma şansını kaybetmiştir. Yine sigorta şirketi tarafından ilaç ve tedavi masrafları karşılanmayınca müvekkil, hayatta kalabilmek için zorunlu ilaç ve tedavileri almak için SGK üzerinden sigorta başlatmak istemişse de işveren tarafından çalıştırılmadığından bu imkândan da faydalanamamıştır. Müvekkil, hastalığı yüzünden karaciğerini kaybetme ve hatta hayati organ fonksiyonlarını etkileyebilecek bir pıhtı atma sonucu hayatını kaybetme tehlikesi altındadır. Bu nedenle müvekkilin tedavisinin kesintisiz devam edebilmesi için vakit kaybetmeksizin poliçeden yararlandırılmasını talep ediyoruz. Devam eden tedavi süreci içinde ödemeleri yapmaktan kaçınarak müvekkili çaresiz bırakan ve genç yaşında sağlığını yitirmesine neden olan sigorta şirketi, müvekkilin büyük üzüntü, elem ve acı yaşamasına sebep olmuştur. Bu nedenle müvekkilin ödemek zorunda kaldığı 17 bin 715 Euro alacak ile 5 milyon lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsilini istiyoruz.”