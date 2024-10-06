Sigorta şirketlerini böyle dolandırdılar: Şirket kur sigorta yaptır yak parasını al

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6 EYLEMDE BULUNULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şüphelilerin sigortadan usulsüz ve sahte yollardan para temin edebilmek amacıyla önce boya, çanta ve ayakkabı gibi imalat yapan şirketler kurdukları, sonra kuracakları işyeri ya da firma için bina, dükkan veya fabrika tuttukları, ardından sigorta poliçesi yaptırdıkları, daha sonra yangın çıkmasına sebebiyet verdikleri ve nihayetinde sigorta şirketlerine giderek tazminat talebinde bulundukları ifade edildi. Şüphelilerin bu şekilde 6 eylem yaptığı ortaya çıktı.

Avcılar’da faaliyet gösteren Uslu Ayakkabıcılık isimli firmada 7 Ağustos 2021 tarihinde yangın çıktığı, olay tarihinde kapalı olan işyerinin etrafında bulunan 16 kişi yaralandı. Firmanın şüpheli Serkan Uslu (çete üyesi) tarafından kurulduğu, 950 bin TL sermayesinin olduğu, firmanın normal ciro hacimlerinde işlem görmekte iken yangından yaklaşık olarak 1 hafta önce 10 milyon TL fazla ürün alındığı tespit edildi.

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23 Ekim 2021 tarihinde de Sakarya’da bir işyerinde yangın çıktı. Yanan işyerinde hırsızlık olayı da meydana geldi. Şüpheliler işyerini devir aldığı tarih itibarıyla işyerinde hızlı bir şekilde teminat artırımına gitti. Yangın sorası yapılan incelemelerde sigortalı işyerinde mevcut güvenlik kamera sisteminin zarar gördüğü gerekçesi ile araştırmacılara kayıtlar verilmedi ve alarm sisteminin olay günü kullanılmadığı ortaya çıktı.

29 Mart 2019 tarihinde de Arnavutköy’de bir otomobilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişeleri yakınlarında yangın çıktı. Sigorta firmasının yanan araçta bulunan malzemelerle ilgili yaptığı tespitlerde araçta en fazla 15 bin civarı ürün olması gerekirken olaya ilişkin irsaliyede 183 bin adet ürünün yazıldı tespit edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ ELE VERDİ

13 Nisan 2019 tarihinde Başakşehir’de, plastik tekstil yapı malzemesi bulunan şirkette yangın çıktı. Olay günü elektriği olmayan işyerinin kasti olarak semaverden yangın çıkmış gibi gösterildiği, olayın da aslında daha önce gerçekleştirilen olayların iz ve delillerini yok etmek maksadıyla yapıldığı ortaya çıkarıldı.

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108 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturmasını tamamlayan savcılık sigorta şirketlerini yaklaşık 73 milyon TL dolandıran şüpheliler hakkında dava açtı. İddianamede, 3’ü firari, 4’ü tutuklu 14 sanığa, “sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamaları yöneltildi. İddianamede, örgüt yöneticileri Fatih Takmaz ile Serkan Uslu’nun 34 yıldan 108 yıla kadar, diğer 12 şüphelinin ise 8’er yıldan 24 yıla kadar hapisleri istendi.