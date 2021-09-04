Sığınmacılara yeni formül

Toplantıda kurmaylar saha analizlerini sundu. Edinilen bilgiye göre en çok üç şikâyet konusu var. Birinci sırada sığınmacı sorunu yer alıyor. Buna karşı öncelikle büyükşehirlerde kayıtdışı göçmenlerin belirlenmesi hedefleniyor. İkâmet izni olmadığı tespit edilen göçmenler, sınır bölgelerindeki kamplara ve sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına gönderilerek, gettolaşma önlenecek. Erdoğan’ın “Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez, kayıtdışı göçmenleri geri göndereceğiz” dediği öğrenildi. Toplantıda vatandaşın bir diğer şikâyetinin ise son dönemde artan elektrik faturaları olduğu anlatıldı. Şikâyetlerin tek tek inceleneceği belirtildi. Bir diğer şikâyet ise marketlerdeki ürünler ile kırtasiye malzemelerindeki fiyat artışı oldu. Erdoğan, denetimin artması ve gereğinin yapılmasını istedi.

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